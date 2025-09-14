Я уже учусь в 7 классе, но всегда с теплом и благодарностью вспоминаю свою первую учительницу,которая проложила мне путь к знаниям.
Дорогая наша Марина Романовна!
Благодарю за Ваш творческий подход, который делает учебу особенно интересной и запоминающейся! От всего сердца благодарю Вас за труд и терпение, за ваше внимание и неподдельную заботу о каждом ученике, за Ваше умение рассмотреть неповторимый талант в каждом! Вы научили меня не только находить ответы на все свои вопросы, но и не бояться публики и спокойно выступать!
Считаю огромным везением, что именно Вы провели меня к старшей школе! Вы для меня образец для подражания!
Мы же с одноклассниками до сих пор иногда бегаем к Марине Романовне, чтобы поделиться успехами,пожаловаться на неудачи или просто поздравить с праздником.
С любовью, благодарностью и уважением, Арина Смородина, ОШ №22
#письмоучителюнаалау
