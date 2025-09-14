Я уже учусь в 7 классе , но всегда с теплом и благодарностью вспоминаю свою первую учительницу , которая проложила мне путь к знаниям .

Дорогая наша Марина Романовна!

Благодарю за Ваш творческий подход, который делает учебу особенно интересной и запоминающейся! От всего сердца благодарю Вас за труд и терпение, за ваше внимание и неподдельную заботу о каждом ученике, за Ваше умение рассмотреть неповторимый талант в каждом! Вы научили меня не только находить ответы на все свои вопросы, но и не бояться публики и спокойно выступать!

Считаю огромным везением, что именно Вы провели меня к старшей школе! Вы для меня образец для подражания!

Мы же с одноклассниками до сих пор иногда бегаем к Марине Романовне, чтобы поделиться успехами,пожаловаться на неудачи или просто поздравить с праздником.

С любовью, благодарностью и уважением, Арина Смородина, ОШ №22

#письмоучителюнаалау

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

«Письмо учителю» - Аменова Александра Владимировна Уважаемая Александра Владимировна! От имени родителей и детей 3 «Б» класса примите самые искренние поздравления...

«Письмо учителю» - Гарашова Лейла Низамовна Когда мы говорим об учителях, чаще всего вспоминаем школу. Но для меня особенное значение приобрёл...

«Письмо учителю» - Диденко Любовь Эммануиловна Дорогая Любовь Эммануиловна, прошло уже много лет с тех пор, как я закончила школу, но...