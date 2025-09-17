Дорогая Даулетова Гульмира Муратовна!
Примите самые тёплые слова благодарности от меня. Когда я вспоминаю школьные годы, то в памяти сразу возникает Ваш добрый взгляд, искренняя улыбка и забота, с которой Вы встречали нас каждое утро. Именно Вы открыли для меня удивительный мир знаний и сделали первые шаги в учёбе радостными и увлекательными. Благодаря Вашему терпению и поддержке я поверила в свои силы, научилась трудиться и стремиться к лучшему. Вы были не просто учителем, а настоящим наставником и другом, который всегда понимал и помогал.
Сегодня, оглядываясь назад, я всё больше осознаю, насколько важным был Ваш вклад в моё становление. Каждый урок с Вами учил не только читать и считать, но и быть добрее, внимательнее к другим, помогать товарищам и не сдаваться перед трудностями. Вы всегда находили слова поддержки и верили в каждого ученика. Ваш пример показал, что настоящий учитель – это человек с огромным сердцем, который не жалеет сил ради будущего своих детей.
Я искренне благодарю Вас за то тепло и заботу, которые сопровождали меня в начальной школе. Эти годы останутся в памяти как одни из самых светлых и радостных благодаря Вам. Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, крепким здоровьем и уважением тех, кого Вы когда-то учили и воспитывали. Вы навсегда останетесь для меня самым дорогим Учителем!
С уважением и благодарностью,
Полякова Ангелина Алексеевна, ученица Пескинской средней школы.
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
Циклон окажет влияние на погоду - синоптики
"Теперь всех считать нарушителями?" Эксперты боятся, что казахстанцам придется доказывать право на пенсию
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.