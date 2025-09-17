Письмо нашей Классной маме Деревянко Елене Алексеевне.
Прошло более двадцати лет с тех пор, как мы стояли у школьной парты, слушая Ваши уроки, боясь ошибиться, но вдохновлённо мечтая. Сегодня, оглядываясь назад, мы хотим сказать Вам слова благодарности, которые невозможно было выразить тогда в полной мере.
Вы дали нам гораздо больше, чем просто знания — вы научили верить в себя, ставить цели и идти к ним, не бояться сложного и не сдаваться перед трудностями. Ваше терпение, доброта и внимание к каждому из нас оставили глубокий след в сердцах.
Спасибо Вам, Елена Алексеевна, за искренний интерес к тому, чтобы мы поняли, а не просто запомнили. За поддержку, когда не получалось сразу, и за радость от первых побед, когда понимание приходило. Спасибо за все внеклассные мероприятия, которые Вы провели вместе с нами. Благодаря этому школьные годы вспоминаются с теплотой и любовью..
Здоровья Вам, энергии, вдохновения и пусть каждый новый день приносит признание и радость.
С огромной благодарностью,
Ваши выпускницы Катя Копейкина и Марина Авдеева (выпуск 2004 года 11 «А»)
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Игламова Айжан Еркуанышевна
"Письмо учителю - Сулейменова Лязат Мадиевна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.