Письмо нашей Классной маме Деревянко Елене Алексеевне.

Прошло более двадцати лет с тех пор, как мы стояли у школьной парты, слушая Ваши уроки, боясь ошибиться, но вдохновлённо мечтая. Сегодня, оглядываясь назад, мы хотим сказать Вам слова благодарности, которые невозможно было выразить тогда в полной мере.

Вы дали нам гораздо больше, чем просто знания — вы научили верить в себя, ставить цели и идти к ним, не бояться сложного и не сдаваться перед трудностями. Ваше терпение, доброта и внимание к каждому из нас оставили глубокий след в сердцах.

Спасибо Вам, Елена Алексеевна, за искренний интерес к тому, чтобы мы поняли, а не просто запомнили. За поддержку, когда не получалось сразу, и за радость от первых побед, когда понимание приходило. Спасибо за все внеклассные мероприятия, которые Вы провели вместе с нами. Благодаря этому школьные годы вспоминаются с теплотой и любовью..

Здоровья Вам, энергии, вдохновения и пусть каждый новый день приносит признание и радость.

С огромной благодарностью,

Ваши выпускницы Катя Копейкина и Марина Авдеева (выпуск 2004 года 11 «А»)

