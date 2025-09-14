Дорогая Любовь Эммануиловна, прошло уже много лет с тех пор, как я закончила школу, но Ваш образ навсегда остался в моём сердце. Вы были моим первым классным руководителем, человеком, который провёл нас через самые важные школьные годы — начальную школу. С того времени прошло уже около 15 лет, а я до сих пор с особой теплотой вспоминаю Вас и Ваш уроки.
Мекебаева Екатерина, в девичестве Слесаренко Екатерина, школа -лицей №1
Вы относились к каждому ученику, как к своему ребёнку. Иногда Вы могли повысить голос — но мы всегда знали, что это по делу и только ради нашего же блага. Вы прививали нам любовь к порядку и дисциплине, давали прочные знания и учили быть честными, трудолюбивыми, справедливыми.
Особенно я благодарна Вам за то, что рядом с Вами всегда можно было найти поддержку. С любой проблемой можно было прийти — и не услышать осуждения, а получить помощь и совет. Вы всегда защищали нас, даже в тех случаях, когда трудности возникали на уроках других учителей. Это чувство — когда в тебя верят и стоят за тебя горой — невозможно забыть.
Сейчас Вы уже десять лет как на пенсии, но Ваш труд продолжает жить в сердцах учеников. Несколько лет назад я нашла Ваш адрес и с тех пор с особой радостью поздравляю Вас с Днём учителя, приношу цветы и благодарю за всё, что Вы сделали. Даже в университете я встретила девочку, которая тоже училась у Вас, и мы вместе с удовольствием продолжаем эту традицию.
Хочу от всего сердца сказать Вам спасибо за Вашу мудрость, заботу и ангельское терпение. За то, что Вы не просто учили нас — Вы вкладывали в нас душу и сердце.
