Письмо учителю — Дюсеновой Альфие Курбангалеевне, Ким Татьяне Дмитриевне и всему учительскому составу — преподавателям ГККП «Детская музыкальная школа 1 города Костанай »

Уважаемые Альфия Курбангалеевна, Татьяна Дмитриевна и весь учительский состав ГККП «Детская музыкальная школа 1 города Костанай «!

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!

Благодарим за Вашу преданность делу, любовь к музыке и терпение, с которым Вы открываете нашим детям путь в прекрасный мир искусства. Благодаря Вам уроки становятся не только знаниями, но и вдохновением, а каждый ученик чувствует поддержку, внимание и веру в его способности.

Пусть Ваш труд приносит радость и гордость за успехи учеников, а каждый день будет наполнен теплом, уважением и благодарностью. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии в душе и благополучия в жизни! Пусть музыка всегда будет для Вас источником вдохновения и счастья.

С уважением и признательностью,

родители и бабушка ученицы 5 класса

Ибраевой Ясмины

