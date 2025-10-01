Письмо учителю — Дюсеновой Альфие Курбангалеевне, Ким Татьяне Дмитриевне и всему учительскому составу — преподавателям ГККП «Детская музыкальная школа 1 города Костанай »
Уважаемые Альфия Курбангалеевна, Татьяна Дмитриевна и весь учительский состав ГККП «Детская музыкальная школа 1 города Костанай «!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Благодарим за Вашу преданность делу, любовь к музыке и терпение, с которым Вы открываете нашим детям путь в прекрасный мир искусства. Благодаря Вам уроки становятся не только знаниями, но и вдохновением, а каждый ученик чувствует поддержку, внимание и веру в его способности.
Пусть Ваш труд приносит радость и гордость за успехи учеников, а каждый день будет наполнен теплом, уважением и благодарностью. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии в душе и благополучия в жизни! Пусть музыка всегда будет для Вас источником вдохновения и счастья.
С уважением и признательностью,
родители и бабушка ученицы 5 класса
Ибраевой Ясмины
Акция ДО 1 октября. Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.
Когда начнут проверять мобильные переводы только в сумме выше 1 млн тенге в Казахстане
Прогноз погоды на 2-4 октября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.