Учителю русского языка и литературы!

Дорогая Дубинина Диана Утегеновна!

От всей нашей семьи хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы делаете для Самирa и других ребят. Мы очень ценим Ваше терпение и доброту. Там, где кто-то другой мог бы повысить голос или поторопить, Вы снова и снова спокойно объясняете материал, пока ребёнок действительно не поймёт. Благодаря этому Самир чувствует себя уверенно и с радостью идёт на Ваши уроки.

Вы – удивительный педагог с настоящим даром находить подход к детям. Мы видим, как Вы поддерживаете интерес к предмету, как вовлекаете ребят в процесс и помогаете им поверить в свои силы. Ваш опыт, профессионализм и тёплое отношение очень вдохновляют и нас, и детей.

Спасибо Вам за заботу, терпение и ту атмосферу, которую Вы создаёте на уроках. Нам очень повезло, что у Самира такой замечательный учитель! Желаем Вам здоровья, вдохновения и много радостных моментов в Вашей работе и жизни.

С теплом и благодарностью,

семья Абиловых!

