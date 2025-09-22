Учителю русского языка и литературы!
Дорогая Дубинина Диана Утегеновна!
От всей нашей семьи хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы делаете для Самирa и других ребят. Мы очень ценим Ваше терпение и доброту. Там, где кто-то другой мог бы повысить голос или поторопить, Вы снова и снова спокойно объясняете материал, пока ребёнок действительно не поймёт. Благодаря этому Самир чувствует себя уверенно и с радостью идёт на Ваши уроки.
Вы – удивительный педагог с настоящим даром находить подход к детям. Мы видим, как Вы поддерживаете интерес к предмету, как вовлекаете ребят в процесс и помогаете им поверить в свои силы. Ваш опыт, профессионализм и тёплое отношение очень вдохновляют и нас, и детей.
Спасибо Вам за заботу, терпение и ту атмосферу, которую Вы создаёте на уроках. Нам очень повезло, что у Самира такой замечательный учитель! Желаем Вам здоровья, вдохновения и много радостных моментов в Вашей работе и жизни.
С теплом и благодарностью,
семья Абиловых!
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
