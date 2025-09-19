Дорогой Сергей Борисович!
Мы, кадеты 6 класса, хотим сказать Вам большое спасибо за Ваш труд и терпение.
Когда мы только пришли в кадетски класс нам было страшно. Но мы быстро поняли: дисциплина с Вами — это не только серьёзно, но и интересно.
Да, строевая у нас пока получается не всегда идеально — шаг то длинный, то короткий, и маршируем мы иногда «как будто по разным песням». Но мы стараемся, потому что знаем: каждый кадет должен быть собранным и уверенным.
Вы учите нас быть настоящим кадетом: держать слово, уважать старших, помогать товарищам и не сдаваться, даже если трудно.
Спасибо, что верите в нас, поддерживаете и всегда находите правильные слова. С Вами мы понимаем, что форма — это не просто одежда, а честь.
Желаем Вам здоровья, терпения (его с нами нужно много ), хорошего настроения и гордости за своих кадет.
Мы обещаем стараться и идти вперёд ровным шагом (пусть пока он ещё иногда сбивается.
С уважением и благодарностью,
Кадеты 6 Б класса
"Письмо учителю" - Самбетова Алия Кумаровна
