Дорогой Сергей Борисович!

Мы, кадеты 6 класса, хотим сказать Вам большое спасибо за Ваш труд и терпение.

Когда мы только пришли в кадетски класс нам было страшно. Но мы быстро поняли: дисциплина с Вами — это не только серьёзно, но и интересно.

Да, строевая у нас пока получается не всегда идеально — шаг то длинный, то короткий, и маршируем мы иногда «как будто по разным песням». Но мы стараемся, потому что знаем: каждый кадет должен быть собранным и уверенным.

Вы учите нас быть настоящим кадетом: держать слово, уважать старших, помогать товарищам и не сдаваться, даже если трудно.

Спасибо, что верите в нас, поддерживаете и всегда находите правильные слова. С Вами мы понимаем, что форма — это не просто одежда, а честь.

Желаем Вам здоровья, терпения (его с нами нужно много ), хорошего настроения и гордости за своих кадет.

Мы обещаем стараться и идти вперёд ровным шагом (пусть пока он ещё иногда сбивается.

С уважением и благодарностью,

Кадеты 6 Б класса

