Менің алғашқы ұстазым— Ермағанбетова Гүлсім Қазымбекқызы. Ұстазымның сыныпқа кірген кезде ең әдемі ұстаз екенін көрдім. Ұстазым алғашқы рет қолыма қалам ұстатып жазуды, сызуды және оқуды үйретіп жүр. Әрдайым ұстазымның айтқан әр сөзін мұқият тыңдап, санама сіңіріп жүрмін.
Әріптерді танытып.
Әліппені оқытып,
Жазуды да үйретіп,
Жүрген ұстазыма мың алғыс.
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
