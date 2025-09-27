Менің алғашқы ұстазым — Ермағанбетова Гүлсім Қазымбекқызы . Ұстазымның сыныпқа кірген кезде ең әдемі ұстаз екенін көрдім. Ұ стазым алғашқы рет қолыма қалам ұстатып жазуды , сызуды және оқуды үйрет іп жүр . Әрдайым ұстазымның айтқан әр сөзін мұқият тыңдап, санама сіңіріп жүрмін.

Әріптерді танытып.

Әліппені оқытып,

Жазуды да үйретіп,

Жүрген ұстазыма мың алғыс.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

