Дорогая и любимая наша, Ермагамбетова Альбина Муратовна!
Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!
В этот особенный день мы хотим выразить Вам слова глубокой благодарности за Ваш труд, бесконечное терпение, внимание и доброту. Вы не просто учитель для наших детей — Вы их наставник, друг и пример для подражания.
Спасибо Вам за заботу, за нежность и любовь, которые Вы дарите каждому ребёнку. За Ваши тёплые слова, за поддержку и ласку.
Мы искренне рады, что нашим детям повезло встретить именно Вас — мудрого, доброго и отзывчивого учителя. Мы любим Вас, ценим и глубоко уважаем.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена светом и радостью, пусть здоровье будет крепким, а рядом всегда будут любовь и благополучие. Пусть каждый новый день приносит Вам только улыбки, вдохновение и счастье.
С любовью и уважением, родители и дети Вашего 3 «В» класса , ОШ 17
Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Тапаева Айгерим Канатовна
Дороже всех "Корвалол". Какие лекарства подорожали сильнее всего
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.