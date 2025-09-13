Уважаемая и дорогая Елена Дмитриевна Фабрициус!

В преддверии прекрасного праздника «Дня учителя», хочу от всей души поблагодарить вас за знания и воспитание, за терпение и заботу. Спасибо вам за то, что вы каждый день встречаете нас с улыбкой. Спасибо за то, что учите читать, писать и дружить. Учите быть добрым, справедливым, честным и просто хорошим человеком. Мы с вами только начали наш школьный путь, но у нас впереди много интересного. Вы для меня вторая мама! Обещаю, Вам, быть послушным и учиться хорошо. И конечно же желаю Вам здоровья, счастья, успехов в работе и талантливых учеников!

Вы самая мудрая, добрая, пример для подражания! Я счастлив быть вашим учеником! Спасибо вам еще раз!

Ваш ученик, Мирон Исаков, 1 «А» класс

Основная средняя школа № 14 г.Костаная

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...

«Письмо учителю» - Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от...

«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна Дорогая Динара Акилбековна! С каждым днем я все больше осознаю, как сильно вы изменили мою...