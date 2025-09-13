Уважаемая и дорогая Елена Дмитриевна Фабрициус!
В преддверии прекрасного праздника «Дня учителя», хочу от всей души поблагодарить вас за знания и воспитание, за терпение и заботу. Спасибо вам за то, что вы каждый день встречаете нас с улыбкой. Спасибо за то, что учите читать, писать и дружить. Учите быть добрым, справедливым, честным и просто хорошим человеком. Мы с вами только начали наш школьный путь, но у нас впереди много интересного. Вы для меня вторая мама! Обещаю, Вам, быть послушным и учиться хорошо. И конечно же желаю Вам здоровья, счастья, успехов в работе и талантливых учеников!
Вы самая мудрая, добрая, пример для подражания! Я счастлив быть вашим учеником! Спасибо вам еще раз!
Ваш ученик, Мирон Исаков, 1 «А» класс
Основная средняя школа № 14 г.Костаная
