«Письмо учителю» - Горевич Оксана Афанасьевна
Я пишу это письмо своему первому учителю. В 2021 году я поступил в 1 класс...
Спасибо за то, что вы стали для наших детей не просто учителем, а настоящим наставником и другом.
Мы видим, как с каждым днём наши ребята становятся умнее, любознательнее и увереннее в себе. Это ваша заслуга. Вы научили их не только читать и писать, но и верить в свои силы, дружить и помогать друг другу.
Спасибо за ваше открытое сердце, профессионализм и за то, что вы вкладываете душу в каждого ребёнка. Мы очень ценим всё, что вы делаете!
