Дорогая, Фархутдинова Елена Павловна, мы родители и детки 2 Б класса, школы номер 17 г.Костанай хотим Вас поздравить с днём учителя и

​От всей души благодарим вас за ваш бесценный труд, терпение и доброту! Спасибо за то, что вы стали для наших детей не просто учителем, а настоящим наставником и другом.

Мы видим, как с каждым днём наши ребята становятся умнее, любознательнее и увереннее в себе. Это ваша заслуга. Вы научили их не только читать и писать, но и верить в свои силы, дружить и помогать друг другу.

​Спасибо за ваше открытое сердце, профессионализм и за то, что вы вкладываете душу в каждого ребёнка. Мы очень ценим всё, что вы делаете!

