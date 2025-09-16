Я ученик 8 класса, Дружбинской основной средней школы Камыстинского района, Зайцев Матвей, хотел бы поучаствовать в вашей акции «Письмо учителю» в честь праздника Дня Учителя.

Хотелось бы выразить слова благодарности своему первому учителю Федоровой Лидии Николаевне.

Уважаемая Лидия Николаевна, я хочу сказать Вам большое спасибо за всё. Вы стали для меня первой учительницей – и это было особенное время. Вы открыли для меня мир знаний, научили читать и писать, показали, что учёба может быть интересной и полезной.

Но самое главное – Вы всегда были рядом не только как учитель, но и как моя любимая тётя. Ваша забота, терпение и внимание помогли мне поверить в себя. Я помню, как вы радовались каждому моему успеху и поддерживали, когда что-то не получалось.

Спасибо Вам за то, что научили меня не только буквам и цифрам, но и доброте, уважению и любви. Мне очень повезло, что именно Вы встретили меня у школьного порога. Я всегда буду помнить ваши уроки и с теплом хранить в сердце всё, чему Вы меня научили.

Я горжусь, что у меня такая тётя и такой первый учитель!

С праздником Вас, с Днём учителя! Пусть каждый день дарит вам радость, уважение учеников и гордость за ваш труд!

Прием материалов ДО 1 октября!

