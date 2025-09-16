Я ученик 8 класса, Дружбинской основной средней школы Камыстинского района, Зайцев Матвей, хотел бы поучаствовать в вашей акции «Письмо учителю» в честь праздника Дня Учителя.
Хотелось бы выразить слова благодарности своему первому учителю Федоровой Лидии Николаевне.
Уважаемая Лидия Николаевна, я хочу сказать Вам большое спасибо за всё. Вы стали для меня первой учительницей – и это было особенное время. Вы открыли для меня мир знаний, научили читать и писать, показали, что учёба может быть интересной и полезной.
Но самое главное – Вы всегда были рядом не только как учитель, но и как моя любимая тётя. Ваша забота, терпение и внимание помогли мне поверить в себя. Я помню, как вы радовались каждому моему успеху и поддерживали, когда что-то не получалось.
Спасибо Вам за то, что научили меня не только буквам и цифрам, но и доброте, уважению и любви. Мне очень повезло, что именно Вы встретили меня у школьного порога. Я всегда буду помнить ваши уроки и с теплом хранить в сердце всё, чему Вы меня научили.
Я горжусь, что у меня такая тётя и такой первый учитель!
С праздником Вас, с Днём учителя! Пусть каждый день дарит вам радость, уважение учеников и гордость за ваш труд!
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы
"Письмо учителю" - Зимовец Татьяна Николаевна
Семейный конфликт. Полтора миллиона требовал у потерпевшего мужчина в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.