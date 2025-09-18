Уважаемая и любимая наша учитель по саксофону и гобою, Федорова Светлана Леонидовна! Мы от всего сердца хотим поздравить Вас с наступающим профессиональным праздником и выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, за заботу, за терпение!

Федорова Светлана Леонидовна необычный учитель, а наставник моим двум сыновьям, который делает из учеников- профессионалов! Старший сын Даниэль учится уже 7 лет в музыкальной школе № 1 по специальности «саксофон», а младший- Эмильен второй год по специальности «гобой». Мы очень рады, что именно Вы стали нашим учителем, многому научили ребят, Ваш труд неоценим для нас! Вы самый лучший педагог, любимый и многоуважаемый! Вы пример для моих мальчишек и многих других учеников, опора, всегда поддерживаете нас, переживаете за каждое выступление.

Спасибо за то, что Вы с нами и низкий Вам поклон!

С уважением семья Кашаповых

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

"письмо учителю" - Болотова Жанна Анатольевна Уважаемая Болотова Жанна Анатольевна! Хотим сказать Вам огромное спасибо за всё, что Вы для нас...

"Письмо учителю" - Алимова Гульнара Аулякановна Меня зовут Акопян Эмилия Артуровна. Я ученица 4а класса в школе под названием физико-математический лицей...

"Письмо учителю" - Кадыржанова Асия Нурумжановна Уважаемая и любимая Кадыржанова Асия Нурумжановна! Поздравляем Вас с Днём Учителя! Этот день — особенный...