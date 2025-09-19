Уважаемая Габдулина Айгуль Тугельбаевна!

От всего сердца хочу выразить Вам искреннюю благодарность за всё, что Вы делаете для нас каждый день. Вы — не просто наш классный руководитель, а настоящий наставник, который всегда рядом, поддержит в трудную минуту и искренне радуется каждому нашему успеху.

Благодаря Вашей доброте, заботе и вниманию мы чувствуем себя как в одной большой семье. Вы умеете найти правильные слова для каждого ученика, помочь советом, поддержать, когда трудно, и похвалить, когда мы этого заслуживаем.

Ваши уроки всегда проходят с интересом и теплом. Вы учите нас не только школьным предметам, но и доброте, ответственности, взаимопомощи. Благодаря Вам мы учимся быть лучше каждый день.

Мы очень ценим Ваше терпение, чуткость и заботу о нас. С Вами школьная жизнь становится ярче, веселее и теплее. Спасибо за Вашу мудрость, доброжелательность и открытое сердце!

Мы гордимся тем, что у нас такой замечательный классный руководитель, как Вы! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всём!

С уважением и благодарностью,

Ваш 10 А

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Самбетова Алия Кумаровна Дорогая Самбетова Алия Кумаровна! Мы, Ваши ученики, хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что...

Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе В Карагандинской области, на участке республиканской автодороги Астана - Темиртау (км 1402, вблизи села Ошаганды),...