Уважаемая Габдулина Айгуль Тугельбаевна!
От всего сердца хочу выразить Вам искреннюю благодарность за всё, что Вы делаете для нас каждый день. Вы — не просто наш классный руководитель, а настоящий наставник, который всегда рядом, поддержит в трудную минуту и искренне радуется каждому нашему успеху.
Благодаря Вашей доброте, заботе и вниманию мы чувствуем себя как в одной большой семье. Вы умеете найти правильные слова для каждого ученика, помочь советом, поддержать, когда трудно, и похвалить, когда мы этого заслуживаем.
Ваши уроки всегда проходят с интересом и теплом. Вы учите нас не только школьным предметам, но и доброте, ответственности, взаимопомощи. Благодаря Вам мы учимся быть лучше каждый день.
Мы очень ценим Ваше терпение, чуткость и заботу о нас. С Вами школьная жизнь становится ярче, веселее и теплее. Спасибо за Вашу мудрость, доброжелательность и открытое сердце!
Мы гордимся тем, что у нас такой замечательный классный руководитель, как Вы! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всём!
С уважением и благодарностью,
Ваш 10 А
