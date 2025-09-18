От имени родителей и учеников бывшего 4 «Е» класса выражаем Вам искреннюю благодарность за Ваш самоотверженный труд, терпение и бесконечную любовь к детям.

Вы стали для наших детей не просто учителем — Вы стали им второй мамой. За годы начальной школы Вы окружили каждого ребёнка заботой, пониманием и вниманием. Зная особенности характера каждого ученика, Вы находили к ним подход, поддерживали, подбадривали и направляли. Благодаря Вам дети научились дружить, уважать друг друга и с уверенностью двигаться вперёд.

Когда наступил момент перехода в среднее звено, дети плакали, не желая расставаться с любимым учителем. Это говорит о самом главном — о той душевной связи, которую Вы смогли создать с каждым ребёнком. И даже сейчас, уже став учениками среднего звена, дети на переменах бегут к Вам, стремясь поделиться своими новостями, просто обняться, почувствовать ту самую поддержку и тепло, которые Вы щедро дарили каждый день.

Мы, родители, от всей души благодарим Вас за огромный вклад в становление наших детей, за знания, воспитание и ту душевную атмосферу, которую Вы создали в классе.

Благодарственное письмо учителю начальных классов Гимназии имени М. Горького Галич Оксане Александровне

