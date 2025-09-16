Дорогая и уважаемая Галихманова Светлана Владимировна!
Сердечно благодарим Вас за Вашу преданность делу, за любовь к детям и за бесценный труд учителя.
Вы дарите не только знания, но и веру в свои силы, воспитываете доброту, стремление к успеху и уважение к миру.
Быть учителем — значит быть проводником в будущее, и нам счастливо осознавать, что именно Вы ведёте наших детей по этому пути.
Пусть каждый день приносит Вам гордость за учеников, уважение коллег и благодарность родителей. Пусть в Вашей жизни всегда будет свет, радость и вдохновение!
С благодарностью и глубоким уважением, родительница и ученица
