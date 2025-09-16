Дорогая и уважаемая Галихманова Светлана Владимировна!

Сердечно благодарим Вас за Вашу преданность делу, за любовь к детям и за бесценный труд учителя.

Вы дарите не только знания, но и веру в свои силы, воспитываете доброту, стремление к успеху и уважение к миру.

Быть учителем — значит быть проводником в будущее, и нам счастливо осознавать, что именно Вы ведёте наших детей по этому пути.

Пусть каждый день приносит Вам гордость за учеников, уважение коллег и благодарность родителей. Пусть в Вашей жизни всегда будет свет, радость и вдохновение!

С благодарностью и глубоким уважением, родительница и ученица

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы

"Письмо учителя" - Воробьёва Елена Геннадьевна Уважаемая Воробьёва Елена Геннадьевна, поздравляем Вас с Днём учителя! Наша история знакомства с начальной школой...

"Письмо учителю" - Мельникова Светлана Викторовна Мой первый учитель из начального звена школы. Я навсегда запомню её как самую добрую и...

"Письмо учителю"- Турганова Ляйла Амангельдыевна Моя первая любимая учительница - Турганова Ляйла Амангельдыевна! С огромным уважением я могу писать о...