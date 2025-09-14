Когда мы говорим об учителях, чаще всего вспоминаем школу. Но для меня особенное значение приобрёл человек, с которым я познакомилась уже во взрослом возрасте — моя преподаватель в магистратуре, Гарашова Лейла Низамовна.

Я до сих пор помню, как сложно было совмещать работу и учёбу. Тогда я пропустила первый рубежный контроль, и возник вопрос об отчислении. Честно говоря, я уже была готова сдаться. Но Лейла Низамовна сказала мне одну простую фразу, которая стала для меня точкой опоры:

«Айнура, дай себе пару дней. Сядь на выходных — и у тебя всё получится. Закроешь все долги».

Эти слова стали для меня глотком надежды. Я поверила и сделала так, как она посоветовала. И у меня получилось. А потом я нашла в себе силы каждый день, пусть даже поздно вечером, уделять время учёбе и больше не допускать таких ситуаций.

Эта поддержка и вера в меня тогда сыграли очень важную роль. Иногда именно одна фраза может изменить многое — особенно, когда она сказана искренне и вовремя.

Спасибо Вам, Лейла Низамовна, за Вашу человечность, за доброту, за то, что Вы увидели во мне потенциал и помогли мне не опустить руки. Я всегда буду с благодарностью вспоминать этот момент и Вас.

Гарашова Лейла Низамовна- заведующий кафедрой уголовного и гражданского права и процесса

Накышбаева Айнур Саметовна- автор письма, магистр права

