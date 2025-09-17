Нашему первому учителю — Ирине Михайловне Герасёвой!

В преддверии Дня учителя хотелось бы сказать самые тёплые слова благодарности нашему первому учителю — Ирине Михайловне.

За эти годы вы стали не просто проводником в мир знаний, но и очень близким человеком, наставником не только для детей, но и для родителей.

Мы доверяем вам самое дорогое — своих детей, зная, что рядом с вами они окружены вниманием и теплом.

Благодарим вас за терпение, заботу и умение видеть в каждом ребёнке личность.

Спасибо за каждую улыбку, за поддержку и за то, что учите не только читать и писать, но и быть добрее, смелее, дружнее.

Первый учитель навсегда остаётся в сердце, и мы счастливы, что рядом с нашими детьми именно такой мудрый, светлый и преданный своему делу человек.

Пусть ваша жизнь будет наполнена светом и благодарностью тех, кого вы однажды повели за руку в первый класс.

С любовью и уважением родители и ученики 4 и 8 классов Гимназии имени М Горького

(автор письма Конюхова Наталья Александровна)

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

