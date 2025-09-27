Уважаемая Наталья Владимиро вна!

От лица всех родителей учеников 9 «А» класса сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!

Этот праздник — прекрасный повод выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш нелёгкий, но по-настоящему благородный труд. Вы каждый день вкладываете в детей не только знания, но и душу, учите их дружбе, уважению, ответственности и вере в себя. Благодаря Вам наши дети делают первые шаги к своим будущим успехам и достижениям, учатся быть трудолюбивыми, внимательными, добрыми и уверенными в себе. Спасибо Вам за то, что Вы не просто обучаете, но и воспитываете, поддерживаете и вдохновляете наших детей. Мы ценим Вашу чуткость, умение находить подход к каждому ребёнку, искреннюю преданность своему делу и любовь к детям.

Мы высоко ценим Ваш профессионализм, мудрость, доброжелательность и внимание к каждому ученику. Ваша работа — это не просто обучение, а настоящее служение делу воспитания и образования.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, благополучия, счастья, уважения и признания, новых профессиональных достижений. Пусть ученики радуют Вас своими результатами, коллеги — поддержкой, а родители — признательностью.

С глубоким уважением и благодарностью, Ваши ученики и родители 9 «А» класса, Гимназия им. Горького.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



«Письмо учителю» - Веселовская Ольга Вячеславовна В преддверии Дня учителя хочу от всего сердца выразить искреннюю благодарность руководителю детской студии «Отражение»... «Письмо учителю» - Ермағанбетова Гүлсім Қазымбекқызы Менің алғашқы ұстазым- Ермағанбетова Гүлсім Қазымбекқызы. Ұстазымның сыныпқа кірген кезде ең әдемі ұстаз екенін көрдім. Ұстазым... Не паниковать просят жителей Костаная Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил о проведении антитеррористических учений в Костанайской...