Письмо моей первой учительнице Глушковой Евгении Сергеевна.

Дорогая Евгения Сергеевна!

Я хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы были моей первой учительницей. Сейчас я учусь в 4-м классе, и это последний наш год вместе. Мне очень грустно расставаться, потому что Вы для меня стали не только учителем, но и настоящим наставником.

Я люблю Вас за то, что Вы всегда добрые, внимательные и душевные. На Ваших уроках всё понятно и интересно, Вы умеете так объяснить, что каждый ученик поймёт.

Спасибо, что научили меня читать, писать, считать и правильно говорить.

Больше всего я ценю в Вас то, что Вы не только учите нас знаниям, но и воспитываете — показываете, как быть хорошими, честными и добрыми людьми.

Я очень благодарна Вам за всё, что Вы сделали для меня и для нашего класса. Спасибо, что всегда рядом с нами, поддерживаете и верите в нас.

С любовью и благодарностью,

ученица 4-го «Г» класса общеобразовательной школы № 5 имени Б.Момышулы.

Пугоева Милла

#письмоучителюнаалау

