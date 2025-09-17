Письмо моей первой учительнице Глушковой Евгении Сергеевна.
Дорогая Евгения Сергеевна!
Я хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы были моей первой учительницей. Сейчас я учусь в 4-м классе, и это последний наш год вместе. Мне очень грустно расставаться, потому что Вы для меня стали не только учителем, но и настоящим наставником.
Я люблю Вас за то, что Вы всегда добрые, внимательные и душевные. На Ваших уроках всё понятно и интересно, Вы умеете так объяснить, что каждый ученик поймёт.
Спасибо, что научили меня читать, писать, считать и правильно говорить.
Больше всего я ценю в Вас то, что Вы не только учите нас знаниям, но и воспитываете — показываете, как быть хорошими, честными и добрыми людьми.
Я очень благодарна Вам за всё, что Вы сделали для меня и для нашего класса. Спасибо, что всегда рядом с нами, поддерживаете и верите в нас.
С любовью и благодарностью,
ученица 4-го «Г» класса общеобразовательной школы № 5 имени Б.Момышулы.
Пугоева Милла
