Дорогая наша Гоферт Татьяна Алексеевна, пишу Вам как мама двух учеников, которые начинали свой путь в школе именно с Вами. Сначала Вы встретили за партой мою старшую дочь, а потом — младшего сына. Для нашей семьи это очень ценно: оба ребёнка сделали свои первые шаги в учёбе рядом с одним и тем же учителем.

Я всегда видела, с какой теплотой Вы относились к детям. Благодаря Вам они не боялись школы, наоборот — шли туда с радостью. Для родителей это самое важное: знать, что ребёнок в надёжных руках.

Особенно ярко моя дочь вспоминает поездку в Астану на каникулах. Для неё это было первое знакомство с большим городом: «Байтерек», океанариум, «Хан Шатыр». Спасибо Вам, что сопровождали детей и подарили им такие впечатления — они останутся с ними на всю жизнь.

Дома у нас до сих пор хранится папка с поделками, сделанными на Ваших уроках. Когда дети достают её, в доме снова оживает то время — школьные праздники, конкурсы, Ваше внимание и забота.

От всей семьи хочу сказать Вам огромное спасибо за труд, за терпение и за душу, которую Вы вкладывали в наших детей. Для нас Вы — не просто первый учитель, а человек, которого всегда будем вспоминать с благодарностью.

С уважением,

ШИМФ С. А г. КОСТАНАЙ

ШКОЛА № 11

