Своё благодарственное письмо хотелось бы начать с того, что с каждым годом учительский штат пополняется по всему Казахстану, и это радует! Безусловно каждый учитель уникален по-своему, я больше чем уверена, что каждый из них с особым вниманием относится к своему предмету, к своей профессии. Без внимания не останется никто.

С особым трепетом, с особой благодарностью хочется выразить своё уважение к самому лучшему учителю начальных классов общеобразовательной средней школы №11,Гоферт Татьяне Алексеевне. Обучаясь в начальном звене я получила крепкий фундамент для дальнейшего обучения и становления в школьной жизни. Наш учитель не только грамотный, с большой буквы этого слова, но и справедливый, отзывчивый, добрый, изобретательный. На её уроках можно было и отправиться в путешествие в космос, и перевоплотиться в любимое животное, изучая животный мир.

Причём сама атмосфера на её уроках построена не только на учебном материале, но и на доброжелательности, и уважении друг к другу. Стаж Татьяны Алексеевны ,более тридцати лет. И как учитель начальных классов, она как вторая мама ,которая полностью выкладывается на уроках ,и с лёгкостью находит подход к ученикам. Что касается тематических заданий, они всегда выполнены безупречно, потому что материал по предметам давался с большим интересом и пониманием.

Без строгости конечно никуда,я думаю, что грамотность учителя заключается не только в своём профессионализме,но и в умении держать дисциплину в классе, так и происходит. В свою очередь, я очень рада, что мой дорогой учитель оставила во мне неизгладимое впечатление на долгие годы,потому что это мой первый учитель, которая поверила в меня, была моей поддержкой и опорой на протяжении четырёх лет.

И не смотря на то, что я уже обучаюсь в 6″Б»классе ,у меня есть возможность увидеться с Татьяной Алексеевной, поделиться новыми впечатлениями, услышать о неё слова поддержки, а самое главное прижаться к ней, и почувствовать то тепло и защиту, которую она бескорыстно отдаёт без остатка .Благодарю Вас за то, что Вы были в моей жизни и есть. И хочется пожелать, чтобы Ваш каждый очередной выпуск был не грустным событием, а новым шагом к будущим первоклашкам, которые с гордостью примут ваш уникальный, бесценный, богатейший опыт. А я с благодарностью буду вспоминать те незабываемые годы, в стенах класса Татьяны Алексеевны, окутанные безграничной любовью и теплотой Вашего большого сердца.

С уважением и любовью, ваша ученица Виктория Королёва, СОШ №11,6″Б»класс.

Прием ДО 1 октября!

