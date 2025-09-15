Пьяная водитель Daewoo Matiz устроила ДТП в Костанае





В Костанайской области подвели итоги профилактических рейдов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка.

По данным полиции, за последние три дня в регионе зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Среди них — четыре наезда на пешеходов, два наезда на велосипедистов, восемь столкновений транспортных средств, три случая опрокидывания автомобилей в кювет и один наезд на животное.

Кроме того, по поручению министра внутренних дел с 12 по 14 июня на территории страны проводились рейдовые мероприятия по пресечению фактов ночных гонок и дрифта.

В ходе проверок сотрудники полиции выявили 273 административных правонарушения. Зафиксировано 106 случаев неиспользования ремней безопасности. Ещё 18 человек управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. За рулём в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 27 человек.

Как сообщила старший госавтоинспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Олеся Бабич, один из таких случаев произошёл 12 июня в Костанае около 23:00. Жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Daewoo Matiz. Не справившись с управлением, она совершила столкновение с автомобилем JAC. В результате ДТП пострадали два пассажира Daewoo Matiz.

Также патрульные полицейские совместно с участковыми инспекторами проводили проверки соблюдения тишины в ночное время. За громкую музыку и нарушение покоя граждан после 23:00 к административной ответственности привлечены 14 человек.

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