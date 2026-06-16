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Поиски завершены: в Костанайской области обнаружены тела утонувших

— Сегодня, 10:39
Изображение для новости: Поиски завершены: в Костанайской области обнаружены тела утонувших

pixabay.com


Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДОС» сообщили о завершении поисков дедушки и его шестилетнего внука, пропавших 14 июня.

По информации волонтёров, оба были обнаружены погибшими. Предварительно известно, что дедушка и ребёнок утонули.

«Поиски завершены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в поисково-спасательном отряде «ДОС».

На момент публикации официальный комментарий от департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области не поступал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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