«Письмо учителю» — Гоферт Татьяна Алексеевна от 22.09.2025 09:18

— Сегодня, 09:18
«Письмо учителю» — Гоферт Татьяна Алексеевна

Уважаемая Гоферт Татьяна Алексеевна!

От всей души хочу выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, терпение и заботу о наших детях.
Вы были первым наставником и проводником в школьный мир для двоих моих детей, и я с особым теплом буду помнить эти годы.

Благодаря Вам они научились не только читать, писать и считать, но и дружить, помогать друг другу, верить в свои силы. Вы сумели найти подход к каждому ребёнку, поддержать в трудный момент и порадоваться их маленьким победам.

Ваше внимание, доброта и профессионализм стали прочным фундаментом для дальнейшего обучения.
Отдельное спасибо за то, что Вы всегда были рядом не только как учитель, но и как человек, к которому можно обратиться с любым вопросом.

Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и благодарных учеников. Пусть Ваша работа приносит радость и гордость за каждого воспитанного Вами школьника.

С уважением и благодарностью, Прокопенко Ольга Олеговна.
ОШ 11 г. Костанай

