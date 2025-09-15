У меня есть замечательный учитель. Было бы здорово если бы она увидела это.
Наша необыкновенная Татьяна Алексеевна! Мне не подобрать всех слов благодарности Вам! Вы не просто мой любимейший учитель, вы единственная такая самая самая. Сколько терпения было у вас с нами оболтусами. Ругали нас, но по-доброму. По-матерински всегда переживали за нас. И когда я был в больнице всем классом писали мне письма. А когда меня не взяли в хор петь (хоть мне и медведь на ухо наступил) Вы утешали меня. Только не ругайтесь за ошибки. Я вас очень люблю. И уважаю, и пусть получается ни на каждый день рождения Вам дарить цветы, но я всегда помню о Вас! МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
Это учительница моя с 1 по 4 класс Гоферт Татьяна Алексеевна. Средняя школа 11.
С уважением Красвитин Александр Владимирович.
