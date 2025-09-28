Дорогая Оксана Афанасьевна!
Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!
Мы с огромной благодарностью вспоминаем годы в 4 «Г» классе под Вашим руководством. Вы стали для наших детей не только учителем, но и мудрым наставником, который помогал им делать первые шаги на пути к знаниям, верить в себя и открывать свои таланты.
Ваше внимание, терпение и душевная щедрость оставили тёплый след в сердцах и ребят, и родителей.
Спасибо за ту любовь и заботу, с которыми Вы вели детей через важный этап их школьной жизни.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уважения и благодарности учеников, вдохновения и гармонии в жизни. Пусть рядом с Вами всегда будут светлые люди, добрые события и радостные моменты.
С благодарностью и уважением,
родители и ученики бывшего 4 «Г» класса гимназии им. М. Горького
