Дорогая Оксана Афанасьевна!

Сердечно поздравляем Вас с Днём учителя!

Мы с огромной благодарностью вспоминаем годы в 4 «Г» классе под Вашим руководством. Вы стали для наших детей не только учителем, но и мудрым наставником, который помогал им делать первые шаги на пути к знаниям, верить в себя и открывать свои таланты.

Ваше внимание, терпение и душевная щедрость оставили тёплый след в сердцах и ребят, и родителей.

Спасибо за ту любовь и заботу, с которыми Вы вели детей через важный этап их школьной жизни.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уважения и благодарности учеников, вдохновения и гармонии в жизни. Пусть рядом с Вами всегда будут светлые люди, добрые события и радостные моменты.

С благодарностью и уважением,

родители и ученики бывшего 4 «Г» класса гимназии им. М. Горького

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



