Я пишу это письмо своему первому учителю. В 2021 году я поступил в 1 класс гимназии им. А М Горького и моим учителем стала Горевич Оксана Афанасьевна. Педагог преданный своему делу, учитель способный вдохновлять детей на учёбу, новые знания и открытия.

Я с Вами сделал свои первые шаги к участию в олимпиадах, написал и презентовал свою первую научную работу.

Добрая, чуткая и готовая всегда прийти на помощь, Оксана Афанасьевна, как мама каждого из нас оберегала, помогала нам маленьким первоклашкам застегнуть пуговицы, завезать шарф.

Вы не только нас научили читать, писать и считать, но и научили ценить дружбу, относиться с уважением друг к другу, любить школу, привили нам стремление к знаниям.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем труде.

Первый учитель — это навсегда!

С/у Адиль Мадинин, гимназия

им. А М Горького, 5Б класс

