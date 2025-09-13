Дорогая моя учительница, Виктория Викторовна!

Я так рада, что учусь у Вас и во втором классе! Вы для меня самая добрая, самая любимая и самая лучшая. Спасибо, что каждый день Вы встречаете нас с улыбкой и учите всему новому.

Я чувствую, что с Вами интересно, спокойно и легко. Даже если что-то не получается, Вы всегда поддержите и поможете. Благодаря Вам я полюбила школу и хочу узнавать больше и больше.

Пусть у Вас будет много радости, здоровья и счастья! Я очень горжусь, что именно Вы — моя первая учительница!

С благодарностью, Ваша ученица Князева Александра! Школа #19

В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья Совместным приказом министра юстиции и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект...

«Письмо учителю» - Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 1 «Б» класса школы №32 города Костаная, от...

«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна Дорогая Динара Акилбековна! С каждым днем я все больше осознаю, как сильно вы изменили мою...