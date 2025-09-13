Дорогая моя учительница, Виктория Викторовна!
Я так рада, что учусь у Вас и во втором классе! Вы для меня самая добрая, самая любимая и самая лучшая. Спасибо, что каждый день Вы встречаете нас с улыбкой и учите всему новому.
Я чувствую, что с Вами интересно, спокойно и легко. Даже если что-то не получается, Вы всегда поддержите и поможете. Благодаря Вам я полюбила школу и хочу узнавать больше и больше.
Пусть у Вас будет много радости, здоровья и счастья! Я очень горжусь, что именно Вы — моя первая учительница!
С благодарностью, Ваша ученица Князева Александра! Школа #19
