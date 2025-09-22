Учитель с сердцем, полным добра

«Учитель — это человек, который открывает двери в будущее»

Для учеников 4-го «Е» класса таким человеком стала Любовь Александровна — наш классный руководитель, наставник и друг.

От имени родителей и детей мы хотим выразить Вам искреннюю благодарность. Вы учите ребят не только предметам, но и важным человеческим качествам: доброте, улыбчивости, сплочённости и взаимопониманию. Благодаря Вам наши дети растут открытыми, уверенными в себе и умеющими дружить.

Мы видим, сколько тепла и души Вы вкладываете в каждого ребёнка. Ваша жизнерадостность вдохновляет, а искренность и внимание делают школьные дни яркими и радостными.

Вы умеете найти подход к каждому ученику, поддержать в трудную минуту и порадоваться вместе с ними их маленьким победам

От имени детей:

«Любовь Александровна, спасибо, что Вы всегда рядом, что верите в нас и поддерживаете. Мы Вас очень любим и гордимся тем, что именно Вы наш классный руководитель!»

Учитель с большой буквы — это тот, кто делится не только знаниями, но и сердцем. И именно такой человек рядом с нашими детьми.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, любовью и благодарностью — такой же искренней, какую мы испытываем к Вам сегодня.

С глубочайшим уважением и признательностью,

родители и ученики 4-го «Е» класса, гимназии имени А.М.Горького

