Учитель с сердцем, полным добра
«Учитель — это человек, который открывает двери в будущее»
Для учеников 4-го «Е» класса таким человеком стала Любовь Александровна — наш классный руководитель, наставник и друг.
От имени родителей и детей мы хотим выразить Вам искреннюю благодарность. Вы учите ребят не только предметам, но и важным человеческим качествам: доброте, улыбчивости, сплочённости и взаимопониманию. Благодаря Вам наши дети растут открытыми, уверенными в себе и умеющими дружить.
Мы видим, сколько тепла и души Вы вкладываете в каждого ребёнка. Ваша жизнерадостность вдохновляет, а искренность и внимание делают школьные дни яркими и радостными.
Вы умеете найти подход к каждому ученику, поддержать в трудную минуту и порадоваться вместе с ними их маленьким победам
От имени детей:
«Любовь Александровна, спасибо, что Вы всегда рядом, что верите в нас и поддерживаете. Мы Вас очень любим и гордимся тем, что именно Вы наш классный руководитель!»
Учитель с большой буквы — это тот, кто делится не только знаниями, но и сердцем. И именно такой человек рядом с нашими детьми.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем, любовью и благодарностью — такой же искренней, какую мы испытываем к Вам сегодня.
С глубочайшим уважением и признательностью,
родители и ученики 4-го «Е» класса, гимназии имени А.М.Горького
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
На 40 000 тенге оштрафовали водителя за парковку с нарушением в Костанае
Где отключат воду, сообщили в "Костанай-су"
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.