Дорогая Любовь Анатольевна!
В преддверии Дня учителя хочу сказать Вам слова благодарности. Когда я вспоминаю свои школьные годы, именно Вы сразу приходите на ум как первый наставник, который показал, что школа может быть местом тепла, поддержки и вдохновения.
Вы научили меня не только писать и читать, но и верить в собственные силы. Ваше умение терпеливо объяснять, находить подход к каждому ученику и создавать атмосферу доверия сыграло огромную роль в моей жизни. Я всегда чувствовала, что рядом с Вами можно ошибаться, учиться и снова пробовать — и это было настоящим чудом для маленького ребёнка.
Особенно помню, как Вы радовались нашим маленьким победам: красивому почерку, правильно решённому примеру, выразительному чтению. В тот момент я впервые поняла, что труд учителя — это не просто работа, а настоящее призвание. Ваша доброта и любовь к детям сделали меня увереннее и помогли поверить в то, что я тоже смогу когда-нибудь вести ребят за собой.
Благодаря Вам я выбрала профессию педагога. Я мечтаю подарить своим будущим ученикам ту же поддержку и веру, которую когда-то подарили Вы мне.
Спасибо Вам за то, что стали для меня примером профессионализма и человечности. Пусть Ваш труд всегда будет окружён уважением, признанием и благодарностью учеников.
С любовью и уважением,
Тогобицкая Анастасия Александровна,
будущий учитель начальных классов.
