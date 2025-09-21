Дорогая Любовь Анатольевна!

В преддверии Дня учителя хочу сказать Вам слова благодарности. Когда я вспоминаю свои школьные годы, именно Вы сразу приходите на ум как первый наставник, который показал, что школа может быть местом тепла, поддержки и вдохновения.

Вы научили меня не только писать и читать, но и верить в собственные силы. Ваше умение терпеливо объяснять, находить подход к каждому ученику и создавать атмосферу доверия сыграло огромную роль в моей жизни. Я всегда чувствовала, что рядом с Вами можно ошибаться, учиться и снова пробовать — и это было настоящим чудом для маленького ребёнка.

Особенно помню, как Вы радовались нашим маленьким победам: красивому почерку, правильно решённому примеру, выразительному чтению. В тот момент я впервые поняла, что труд учителя — это не просто работа, а настоящее призвание. Ваша доброта и любовь к детям сделали меня увереннее и помогли поверить в то, что я тоже смогу когда-нибудь вести ребят за собой.

Благодаря Вам я выбрала профессию педагога. Я мечтаю подарить своим будущим ученикам ту же поддержку и веру, которую когда-то подарили Вы мне.

Спасибо Вам за то, что стали для меня примером профессионализма и человечности. Пусть Ваш труд всегда будет окружён уважением, признанием и благодарностью учеников.

С любовью и уважением,

Тогобицкая Анастасия Александровна,

будущий учитель начальных классов.

#письмоучителюнаалау

