Дорогая Гульнүр Асқарбекқызы!

Пишет Вам Ваша ученица 4 класса, Уразбаева Инжу. Я хочу выразить Вам свою самую искреннюю благодарность за всё, что Вы для нас делаете каждый день.

С первого класса я помню, как Вы встречали нас доброй улыбкой и тёплыми словами. Благодаря Вам я полюбила школу. Мне всегда хотелось идти на уроки, потому что там ждала Вы – наш самый заботливый и мудрый учитель. Вы не только научили нас читать, писать, решать задачи, но и показали, как важно быть добрыми, честными, уважать друг друга и помогать тем, кто рядом.

Спасибо Вам за Ваше терпение. Я знаю, что мы, дети, иногда бываем шумными и невнимательными, но Вы никогда не сердитесь по-настоящему, а стараетесь объяснить ещё раз, помочь понять и поверить в себя. Именно поэтому с Вами нам легко и интересно учиться.

Вы научили нас не только знаниям, но и тому, что главное в жизни – это доброта и трудолюбие. Благодаря Вам я стараюсь быть лучше каждый день, больше читать, выполнять задания аккуратно, уважать родителей и помогать друзьям.

Для меня Вы – не только учительница, но и человек, которому можно довериться, у которого можно спросить совета. Я очень горжусь тем, что учусь у Вас. Пусть Ваша жизнь будет такой же светлой, как Ваша душа. Пусть рядом всегда будут только добрые люди, пусть здоровье и счастье не покидают Вас.

Спасибо Вам за то, что Вы есть! Я всегда буду помнить Ваши уроки и Вашу доброту.

Я горжусь тем, что учусь у такого замечательного учителя, как Вы. Пусть Ваш труд всегда будет ценим, пусть здоровье, счастье и благополучие сопутствуют Вам во всём!

С уважением и благодарностью, ученица 4 класса Уразбаева Инжу.

Школа – лицей № 2 г. Костанай

