Дорогая Наталья Александровна! Я пока в самом начале долгого и увлекательного пути. Спасибо вам за то, что помогаете мне делать первые шаги в мир знаний. Как быстро пролетели два самых интересных года вместе с вами. Вы научили меня читать, писать и считать. Вы всегда стараетесь помочь, если возникают трудности, заботитесь окаждом из нас. Спасибо вам за интересные уроки, заботу и вашу добрую улыбку. Вы всегда поддерживаете нас, любите каждого своего ученика.
Вы не только учитель, но и как мама, которая видит в каждом своем ребенке искру таланта и помогаете нам раскрывать себя. Вы трепетно относитесь к детской мечте и благодаря вам каждый ученик смог увидеть себя в будущем.
Сейчас вспоминаю как вы сделали для нас подарок в честь окончания учебного года и перенесли нас в будущее.Вы настолько прониклись в наше сердце, что знали кто кем мечтает стать в будущем. Вы изобразили нашу внешность во взрослой жизни, где мы успешные специалисты своей профессии. Благодаря вам каждый из нас увидел себядоктором, строителем, учителем, блогером, финансистом, психологом. Вы зажгли во мне желание учиться и идти к своей мечте. Вы настолько чуткая и творческая, что хочется обнять вас как родную маму. Впереди еще чуть меньше два года обучения и они навсегда останутся в моем сердце как сокровенное чувство любви к вам.
Спасибо вам, за то, что привили мне чувство ответственности и справедливости. Вы научили меня не бояться трудностей и идти к цели. Благодарю вас за веру в каждого из нас. Низкий поклон вам, мой первый и дорогой учитель Наталья Александровна.
Я буду стараться хорошо учиться и радовать Вас своими успехами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех Ваших начинаниях!
«Письмо учителю» - Мочарий Надежда Васильевна
«Письмо учителю» - Миничкина Светлана Борисовна
