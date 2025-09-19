Дорогая Наталья Александровна!

Когда мы первый раз Вас увидели, мы подумали: «Ой, она, наверное, строгая и будет всё время ругать». Нам даже стало немного страшно. Но потом оказалось, что Вы добрая, весёлая и умеете шутить. Мы очень быстро поняли, что с Вами не страшно, а интересно и даже весело!

С Вами легко учиться. Если сначала что-то кажется очень трудным, Вы объясняете так, что становится понятно. Мы иногда думаем: «Ой, это невозможно», а потом такие: «О, мы смогли!».

Нам нравится, что Вы не только учите нас, но и умеете улыбаться вместе с нами. Когда мы смеёмся всем классом, хочется учиться ещё больше.

Иногда мы, конечно, шумим. Но это не потому, что мы вредничаем, а потому что у нас много энергии. Мы стараемся быть послушными (ну или хотя бы почти всегда ).

Спасибо, что всегда нас поддерживаете, даже если мы ошибаемся. Спасибо, что верите в нас и находите добрые слова для каждого.

Мы обещаем радовать Вас своими успехами, стараться, помогать друг другу и не сильно шалить.

Желаем Вам здоровья, счастья, радости и много поводов улыбаться каждый день!

Мы Вас очень любим.

С теплом и улыбками,

Ваши ученики 3 класса

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Самбетова Алия Кумаровна Дорогая Самбетова Алия Кумаровна! Мы, Ваши ученики, хотим сказать Вам огромное спасибо за то, что...

Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе В Карагандинской области, на участке республиканской автодороги Астана - Темиртау (км 1402, вблизи села Ошаганды),...