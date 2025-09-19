Дорогая Наталья Александровна!
Когда мы первый раз Вас увидели, мы подумали: «Ой, она, наверное, строгая и будет всё время ругать». Нам даже стало немного страшно. Но потом оказалось, что Вы добрая, весёлая и умеете шутить. Мы очень быстро поняли, что с Вами не страшно, а интересно и даже весело!
С Вами легко учиться. Если сначала что-то кажется очень трудным, Вы объясняете так, что становится понятно. Мы иногда думаем: «Ой, это невозможно», а потом такие: «О, мы смогли!».
Нам нравится, что Вы не только учите нас, но и умеете улыбаться вместе с нами. Когда мы смеёмся всем классом, хочется учиться ещё больше.
Иногда мы, конечно, шумим. Но это не потому, что мы вредничаем, а потому что у нас много энергии. Мы стараемся быть послушными (ну или хотя бы почти всегда ).
Спасибо, что всегда нас поддерживаете, даже если мы ошибаемся. Спасибо, что верите в нас и находите добрые слова для каждого.
Мы обещаем радовать Вас своими успехами, стараться, помогать друг другу и не сильно шалить.
Желаем Вам здоровья, счастья, радости и много поводов улыбаться каждый день!
Мы Вас очень любим.
С теплом и улыбками,
Ваши ученики 3 класса
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
"Письмо учителю" - Самбетова Алия Кумаровна
Система лазерного оповещения установлена на казахстанской трассе
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.