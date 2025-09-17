Дорогой наш учитель Игламова Айжан Еркуанышевна. В преддверии праздника «Дня Учителя». Мы от всего 5 ,,Д» класса хотим поздравить Вас и выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, терпение, заботу и теплоту, которые Вы нам дарили на протяжении 4 лет.

Вы для нас не просто учитель, а настоящий друг, наставник и человек которому можно доверять. Вы умеете поддержать в трудную минуту и каждый день наш в школе был наполнен интересом. Спасибо Вам за то, что научили нас быть дружными и сплочёнными. Мы ценим Ваш труд и профессионализм и хотим пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и всегда хорошего настроения!!!! Мы любим Вас!!! Вы в наших сердцах навсегда!!! Вы самый лучший учитель!!!

Автор: Волошко Ульяна, ученица 5 ,,Д» класса. Общеобразовательной школы 22.г.Костанай

