Первый раз у человека остаётся в сердце и памяти навсегда. Особенно если это учитель первый и самый любимый!

Наша-Иночкина Елена Александровна, общеобразовательной школы #16. С 1″Е» по 4 «Е» класс вела у нас. Сейчас я уже в 5 классе, но сердце и ноги сами бегут в младшее звено, в наш любимый 10 кабинет. Сжимается все внутри и трепещет при виде моего первого учителя в другом крыле школы. Вы помогли мне сделать первые и самые важные шаги в мир знаний, всегда старались помочь если возникали трудности. Благодарю за мягкость доброту и мудрость.

Первый учитель входит в жизнь ребенка и его семьи. Я считаю вас членом нашей семьи. Ваша чуткость и понимание создали в классе атмосферу тепла, доверия, дружбы, где каждому было спокойно, комфортно и надёжно. Вы видели нас по другому, по особенному. Елена Александровна-вы самая, самая! Первый учитель-это светлый путь, дорога в будущее, где возможно кто то из учеников захочет связать свою жизнь со школой и тоже стать учителем. Это ваша заслуга. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и всегда оставаться такой же хорошей, оброй, отзывчивой и всеми любимой.

С Уважением, Редман Таня.

