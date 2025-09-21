Уважаемая Алма Сериковна.

Говорят, что история – это память народа. Но для нас история – это еще и Ваши уроки, которые становятся не просто датами и фактами, а настоящим путешествием в прошлое и знакомство с новыми личностями. Это письмо я пишу Вам, чтобы выразить ту искреннюю благодарность, которую, к сожалению, не всегда можно выразить словами в суете школьных дней. Вы всегда показываете нам, что история Казахстана – это не только войны и сражения, но и культура, традиции, духовное наследие. Благодаря вам мы начинаем гордиться своим народом, его стойкостью, мудростью и силой. Но Ваша роль в моей жизни была гораздо больше, чем учителя предметника. Как классный руководитель вы стали для меня второй мамой. Да, вы могли быть строгой и принципиальной, когда мы были не правы, опаздывали или не готовились к урокам. Но, я всегда знала , что за этой строгостью скрывается огромное, понимающее сердце, которое всегда переживает за нас и желает только добра. Вы всегда были тем человеком, к которому можно было подойти с любой , даже самой деликатной проблемой – будь то сложная контрольная по другому предмету, ссора с друзьями или непонимание между нами. Вы никогда не отмахивались, всегда находили время выслушать и дать мудрый совет. Вы научили меня главному : любить свою историю, быть сплоченным коллективом и никогда не бросать друг друга в беде. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, как мне повезло. Мне повезло с Учителем с большой буквы и с Человеком, который всегда был на нашей стороне. Я всегда буду с теплотой и огромной благодарностью вспоминать школьные годы и вашу роль в них. Вы – тот учитель, который останется в сердце навсегда.

С самыми искренними и теплыми чувствами, ваша ученица,

Ясмин

