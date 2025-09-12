Уважаемая Даметкен Жакпаровна! Пишет вам бывший ученик Жауков Егор.
Четыре года вы были рядом со мной, учили читать и считать, готовили ко взрослой жизни. Сейчас я ученик 5А класса, и благодаря вам закончил все 4 года учебы с Вами на отлично. Я очень скучаю по вашим урокам, добрым словам поддержки, мудрым советам и ласковому взгляду.
Постараюсь, чтобы в моем дневнике были только хорошие отметки.
Спасибо за терпение и полученные знания. Крепкого здоровья, успехов в вашем труде и большого счастья.
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.
Жаңалықтар - 10.09.25
Нуждающихся в помощи будут по-новому выявлять в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.