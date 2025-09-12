Уважаемая Даметкен Жакпаровна! Пишет вам бывший ученик Жауков Егор.

Четыре года вы были рядом со мной, учили читать и считать, готовили ко взрослой жизни. Сейчас я ученик 5А класса, и благодаря вам закончил все 4 года учебы с Вами на отлично. Я очень скучаю по вашим урокам, добрым словам поддержки, мудрым советам и ласковому взгляду.

Постараюсь, чтобы в моем дневнике были только хорошие отметки.

Спасибо за терпение и полученные знания. Крепкого здоровья, успехов в вашем труде и большого счастья.

