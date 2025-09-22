«Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.»

(А. Дементьев)

Дорогая моя учительница русского языка и литературы, Галина Баекеновна!

Сколько бы лет ни прошло, я всегда с теплом вспоминаю Ваши уроки. Для меня они были не только встречей с великими книгами, но и разговором по душам. Вы научили меня не только грамматике, но и показали, что язык живой и удивительный, что за каждой буквой и фразой стоит целый мир.

Ваши занятия становились островками доверия и тепла, где можно было и рассуждать о гениях русской литературы, и делиться самыми сокровенными мыслями. Вы слушали так, что становилось легче, и отвечали так, что появлялась уверенность и желание идти дальше. Наверное, именно поэтому в школе я ждала Ваших уроков больше всего.

Русский язык – непростая наука. В нем столько правил, исключений и ловушек. Но именно благодаря Вам я поняла: в языке, как и в жизни, главное не бояться ошибок. Ведь ошибка – это не точка, а всего лишь запятая, за которой может последовать что-то очень важное.

И чем дальше, тем больше понимаю какой подвиг совершают такие Учителя, как Вы, ежедневно отдавая частичку себя нам — Вашим ученикам, но он не напрасный, потому что рано или поздно это дает свои плоды: через нас Ваше добро и любовь освещает путь дальше – уже и нашим детям.

Пусть мои строки станут маленьким признанием в большой благодарности. Вы навсегда остались для меня Учителем с большой буквы.

С благодарностью и улыбкой,

Ваша (уже, к сожалению) бывшая ученица 9 «В» класса средней школы № 3

Нихаенко Ира (на фото крайняя справа)

