Дорогая Любовь Васильевна!

Я очень рада, что учусь у Вас. Вы самая добрая и красивая учительница. Мне нравится, как Вы объясняете уроки и помогаете нам, когда что-то трудно. Каждый день я иду в школу с радостью, потому что знаю, вы встретите нас с улыбкой. Спасибо, что учите нас читать, писать и считать. А ещё за переменки, на которых Вы придумываете для нас интересные и весёлые игры. Я хочу быть такой же умной и доброй, как Вы.

С праздником Вас, мой любимый учитель!

Ваша ученица, Карина, 1 «А» класс.

#письмоучителюнаалау

Письмо Любовь Васильевне Иванько, средняя школа № 13, от Бричиковой Карины Вадимовны.

