В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 5 «Б» класса школы №32 города Костаная, хотим от всей души поздравить и сказать слова искренней благодарности нашему любимому учителю – Избасар Айдане Шортанбаевне.

Есть прекрасные слова: «Не бывает бездарных учеников – бывают равнодушные учителя». Эти слова точно не про Вас, уважаемая Айдана Шортанбаевна. С первых шагов в школе Вы стали для наших детей не только наставником, но и настоящим другом, заботливым и внимательным человеком. Вы умеете увидеть в каждом ребёнке талант, поддержать его и подарить веру в собственные силы.

Наши дети идут на Ваши уроки с радостью, потому что получают не только знания, но и уроки доброты, доверия и человечности. Для нас, родителей, это бесценнее любых оценок в дневнике.

От себя лично хочу сказать: я очень счастлива, что именно Вы учите наших детей. Когда ребёнок в руках такого педагога, сердце родителя спокойно и радостно.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена здоровьем, счастьем, вдохновением и благодарностью учеников, ведь Ваше тепло и забота навсегда остаются в их сердцах.

С уважением и благодарностью, от родителей 5 «Б» класса школы №32 города Костаная

Кужекова Ляззат

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

Очередную высотку планируют возвести в Костанае. Прошли слушания по ПДП Очередную высотку планируют возвести в Костанае, а вокруг нее коммерческие здания и паркинг. Все это...

"Письмо учителю" - Аяпбергенова Бахытгуль Тлеубаевна Уважаемая Аяпбергенова Бахытгуль Тлеубаевна, примите самые искренние слова благодарности! Я хочу поблагодарить вас за то,...

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября 2025 года В ближайшие дни в связи с...