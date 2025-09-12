В преддверии Дня учителя мы, родители учеников 5 «Б» класса школы №32 города Костаная, хотим от всей души поздравить и сказать слова искренней благодарности нашему любимому учителю – Избасар Айдане Шортанбаевне.
Есть прекрасные слова: «Не бывает бездарных учеников – бывают равнодушные учителя». Эти слова точно не про Вас, уважаемая Айдана Шортанбаевна. С первых шагов в школе Вы стали для наших детей не только наставником, но и настоящим другом, заботливым и внимательным человеком. Вы умеете увидеть в каждом ребёнке талант, поддержать его и подарить веру в собственные силы.
Наши дети идут на Ваши уроки с радостью, потому что получают не только знания, но и уроки доброты, доверия и человечности. Для нас, родителей, это бесценнее любых оценок в дневнике.
От себя лично хочу сказать: я очень счастлива, что именно Вы учите наших детей. Когда ребёнок в руках такого педагога, сердце родителя спокойно и радостно.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена здоровьем, счастьем, вдохновением и благодарностью учеников, ведь Ваше тепло и забота навсегда остаются в их сердцах.
С уважением и благодарностью, от родителей 5 «Б» класса школы №32 города Костаная
Кужекова Ляззат
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.
"Письмо учителю" - Аяпбергенова Бахытгуль Тлеубаевна
Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 сентября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.