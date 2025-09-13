 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю»- Яковец Инна Юрьевна

— Сегодня, 12:01
Дорогая, Инна Юрьевна!

Мы счастливы, что рядом с нами находится такой педагог, как Вы — мудрый наставник, чуткий классный руководитель и замечательный человек. Благодаря Вам ребята открывают богатство русского языка и литературы, учатся видеть красоту слова, ценить глубину мысли, стремиться к честности и справедливости.

Ваши уроки — это не только знания, но и настоящие уроки жизни. В трудные минуты Вы всегда рядом: поддерживаете, понимаете, помогаете. Для ребят Вы не только учитель, но и старший друг, которому можно довериться.

Спасибо за Вашу любовь и искренность, за внимание к каждому ученику, за справедливость и доброту, за то, что Вы верите в своих воспитанников и помогаете им становиться лучше. Благодаря Вам наш класс — дружная семья, где каждый чувствует поддержку и уважение.

Пусть каждый день дарит Вам радость, пусть Ваш труд всегда будет оценён по достоинству, а благодарность учеников и родителей согревает душу. Мы желаем Вам здоровья, вдохновения и счастья!

С праздником, уважаемая Инна Юрьевна!

С любовью и признательностью —
родители и ученики 8 «А» класса ФМЛ, г. Костанай.

