Дорогая Татьяна Анатольевна!
От всего сердца благодарим Вас за годы, проведённые вместе с нашим классом в период с 2021 по 2025 учебный год.
Вы стали для детей не только первым учителем, но и надёжным наставником, мудрым другом и примером доброты. Благодаря Вам наш класс получил прочную базу знаний, научился быть дружным и сплочённым коллективом.
Под Вашим заботливым руководством дети учились не только читать, писать и считать, но и уважать друг друга, помогать, дружить, быть открытыми и ответственными. Вы сумели объединить не только учеников, но и родителей, создав атмосферу доверия, тепла и сотрудничества.
Спасибо Вам за терпение, любовь, внимание и огромный труд, который Вы вложили в каждого ребёнка. Эти годы навсегда останутся в памяти и в сердцах наших детей и нас, родителей.
С искренней благодарностью,
Бочкова Дарья, ученица 5 «А» класса школы-лицея № 1, и мама Наталья.
