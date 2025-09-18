Уважаемая и любимая Кадыржанова Асия Нурумжановна!
Поздравляем Вас с Днём Учителя!
Этот день — особенный повод сказать Вам самые тёплые, искренние слова благодарности. Вы — тот человек, который ежедневно вкладывает в нас не только знания, но и огромную душу, внимание, заботу и веру в нас.
Ваши уроки— не просто занятия, это увлекательное путешествие в мир знаний. Вы умеете объяснить сложно — просто, сделать обычный день — интересным, а каждого из нас — почувствовать себя нужным, важным, значимым. Вы замечаете всё, видите в нас потенциал, даже когда мы сами в себе сомневаемся.
Спасибо за доброту, строгость в нужный момент, за искреннюю поддержку и понимание. Вы — Учитель с большой буквы. Ваш труд оставляет след в наших сердцах, и мы точно запомним Вас на всю жизнь.
Пусть Ваш жизненный путь будет наполнен счастьем, уважением, здоровьем, любовью и гармонией. Пусть каждый Ваш день начинается с улыбки, а заканчивается гордостью за то, каких замечательных учеников Вы воспитываете.
С любовью, уважением и благодарностью —
Ваши ученики, 8«Б» класс
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
