Я пишу Вам это письмо с огромной благодарностью за Ваш нелегкий труд, терпение, любовь. Только спустя какое-то время я поняла, какой трудный путь Вы выбрали – обучение и воспитание будущего поколения нашей страны.
Поделиться своими знаниями с учениками – одна из главных задач любого учителя. Познакомить детей с процессом обучения и привить к нему любовь. Дать детям возможность отвечать за свои поступки, воспитывать в них гражданскую позицию и патриотизм.
Сколько же доброты, внимания, терпения необходимо учителю для общения с современными гиперактивными ребятишками!
Но Вы, Кайрат Кенисбаевич , к каждому ученику находите свой ключ.
Ваши урок проходил необыкновенно интересно, поэтому они пролетали для меня очень быстро.
Спасибо Вам большое за всё! Теперь я тоже педагог и мы с Вами коллеги. Спасибо Вам, за то, что делитесь своим опытом и даёте мне советы!
С наступающим праздником Вас Кайрат Кенисбаевич!
