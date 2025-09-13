Дорогая Наталья Петровна!

Наши дети пришли в школу уже умея читать и писать, но именно с вами они научились гораздо большему: слышать друг друга, отстаивать своё мнение и уважать чужое, помогать, шутить и даже признавать свои ошибки.

Да, в дневниках бывают не только пятёрки, но и «баловался на перемене», и мы за это благодарны. Потому что знаем: вы умеете превращать каждое замечание в урок, который дети действительно запоминают.

Спасибо вам за терпение, чувство юмора и ту атмосферу, в которой детям хочется учиться.

Мы видим, что с вами они растут не только по сантиметрам, но и по характеру.

Желаем вам лёгких уроков, тихих перемен (ну хотя бы иногда), здоровья и сил на все наши громкие, шумные и такие любимые третьеклассные будни.

С теплом,

родители 3 «А», ФМЛ

