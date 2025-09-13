Дорогая Наталья Петровна!
Наши дети пришли в школу уже умея читать и писать, но именно с вами они научились гораздо большему: слышать друг друга, отстаивать своё мнение и уважать чужое, помогать, шутить и даже признавать свои ошибки.
Да, в дневниках бывают не только пятёрки, но и «баловался на перемене», и мы за это благодарны. Потому что знаем: вы умеете превращать каждое замечание в урок, который дети действительно запоминают.
Спасибо вам за терпение, чувство юмора и ту атмосферу, в которой детям хочется учиться.
Мы видим, что с вами они растут не только по сантиметрам, но и по характеру.
Желаем вам лёгких уроков, тихих перемен (ну хотя бы иногда), здоровья и сил на все наши громкие, шумные и такие любимые третьеклассные будни.
С теплом,
родители 3 «А», ФМЛ
«Письмо учителю» - Сагимбаева Кенжегуль Танатхановна
«Письмо учителю» - Султанова Динара Акилбековна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.