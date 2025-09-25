Дорогая, Валентина Петровна!

От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя!

Вы были рядом с нашими детьми в самые первые школьные годы – в 1 и 2 классе. Именно Вы открыли перед ними дверь в мир знаний, научили первым буквам, цифрам, правилам. Но самое главное – Вы вложили в них свою любовь, доброту, заботу, ласку и отзывчивость.

Каждый из них чувствовал Ваше тепло, поддержку и внимание. Благодаря Вам школа стала для них вторым домом, а уроки – не только учёбой, но и радостью.

Хотя Вы уехали и сейчас далеко от нас, Ваши “детки” всегда помнят Вас с благодарностью и нежностью. Мы храним в сердце всю ту любовь, которую Вы подарили.

С праздником Вас, дорогая наша Валентина Петровна! Пусть Ваши дни будут светлыми и радостными, а сердце наполнено счастьем, как Вы наполняли радостью сердца наших детей!

Ваши благодарные ученики, которые начали школьный путь с Вами, сейчас – 3 «В» класс, ОШ 17

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



