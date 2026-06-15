В Костанайской области женщины стали позже рожать детей





В Костанайской области продолжает снижаться уровень рождаемости. Если 40 лет назад в регионе ежегодно появлялись на свет около 24 тысяч детей, то десять лет назад этот показатель составлял уже 11,5 тысячи. В 2025 году родилось около восьми тысяч малышей, а с начала текущего года — порядка трёх тысяч.

Одновременно меняется и возраст женщин, решивших стать мамами. По словам главного внештатного неонатолога Костанайской области Натальи Топоровой, сегодня казахстанки всё чаще откладывают рождение первого ребёнка на более поздний срок.

Возраст рожениц увеличивается

«Если сравнивать с ситуацией 10–15 лет назад, то женщины рожали примерно в 22–24 года. Сейчас эта цифра смещается, и наши женщины начинают рожать уже в среднем с 27 лет. Этот показатель постепенно приближается к 30 годам», — отметила Наталья Топорова.

Она также напомнила, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения оптимальным детородным возрастом считается период от 18 до 22 лет.

Молодые семьи стали более осознанно подходить к рождению детей

Вместе с тем специалисты отмечают и положительные изменения. Сегодня многие пары подходят к вопросу рождения ребёнка более осознанно, заранее планируя беременность и проходя необходимую подготовку.

По словам Натальи Топоровой, всё больше мужчин вместе со своими партнёршами участвуют в прегравидарной подготовке — комплексе обследований и лечебных мероприятий, направленных на успешное зачатие, безопасное вынашивание беременности и рождение здорового ребёнка.

Молодёжь сначала хочет встать на ноги

Опрос жителей Костаная показал, что многие молодые люди откладывают создание семьи из-за экономических факторов. Среди основных причин называют высокие цены на жильё, нестабильную экономическую ситуацию и желание сначала получить образование, построить карьеру и обеспечить финансовую стабильность.

Молодые костанайцы признаются, что считают рождение ребёнка серьёзной ответственностью и предпочитают сначала создать прочный фундамент для будущей семьи, а уже затем становиться родителями.

При этом представители старшего поколения отмечают, что жизненные приоритеты изменились. Если раньше рождение детей часто ставилось на первое место, то сегодня молодёжь чаще стремится сначала обеспечить комфортные условия для жизни, а затем задумываться о пополнении семьи.

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