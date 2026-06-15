В Костанае начали проверку после ДТП с участием патрульной машины

В Костанае начата проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении проспектов Абая и Назарбаева с участием служебного автомобиля Chevrolet Cobalt и автомобиля JAC J7. Об этом сообщает пресс-служба ДП.
По предварительным данным, водитель патрульного автомобиля при выполнении поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении прямо. В результате произошло столкновение с автомобилем JAC J7.
В ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
В отношении водителя служебного автомобиля возбуждено административное производство в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки.
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